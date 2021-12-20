Российские туристы с начала года потратили свыше 3 трлн рублей на поездки по стране

Москва, 20 декабря. Траты россиян на внутренний туризм с января по сентябрь 2021 года на 33,5 процента превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

Всего за первые девять месяцев текущего года жители России потратили на поездки по стране 3,12 трлн рублей. Это на 33,5 процента больше, чем в 2020 году. Самыми востребованными направлениями стали Москва, Петербург и Сочи, передает РБК со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Выездной туризм стал менее популярным, траты на него составили 6,12 млрд долларов. Этот показатель почти не уступает прошлогоднему, но на 78% превышает результаты 2019 года. Для такого вида путешествий россияне чаще выбирали Турцию, Белоруссию, Украину, ОАЭ и Казахстан.

Самыми популярными направлениями для путешествий на новогодние праздники у россиян стали Москва и Петербург. В первую пятерку также вошли Краснодар, Минеральные Воды и Уфа.