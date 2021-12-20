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Легенде французского кино Депардье предъявили обвинение в изнасиловании актрисы

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 06:46
Шоу-бизнес
Легенде французского кино Депардье предъявили обвинение в изнасиловании актрисы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Фокин

Москва, 20 декабря. Французский актер Жерар Депардье может быть причастен к изнасилованию молодой канадской артистки. Об этом 25-летняя девушка сообщила в своем Twitter.

Она призналась, что стала «жертвой» актера в августе 2018 года. Все это время любительница кино никому не рассказывала о произошедшем, но «молчание хоронит ее заживо».

Депардье решительно отвергает все обвинения в свой адрес. Адвокаты 72-летнего заверили, что сделают все возможное для защиты честного имени актера. Сам знаменитость отмечает, что никаких доказательств его вины продемонстрировано не было.

«Я невиновен, поэтому мне нечего бояться», — приводит издание La Repubblica слова 72-летнего артиста.

Обвинения в изнасиловании со стороны известных личностей стали «модными» в сфере шоу-бизнеса. Так, недавно покойного голливудского актера Кирка Дугласа ранее обвинили в изнасиловании артистки Натали Вуд. Соответствующей новостью в своей книги поделилась сестра предполагаемой жертвы Лана Вуд.

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Все новости / Шоу-бизнес / Легенде французского кино Депардье предъявили обвинение в изнасиловании актрисы
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