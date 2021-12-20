Два человека в Канаде получили огнестрельные ранения

Брамптон, 20 декабря. Стрельба произошла в канадском городе Брамптоне (провинция Онтарио). Два человека были ранены, передает телеканал CTV.

Неизвестный открыл огонь рядом с местным конференц-центром. Полиция прибыла на место происшествия, однако не обнаружила преступника. Недалеко правоохранители нашли тело раненой женщины. Также недалеко от места преступления был найден попавший в аварию автомобиль. Его водитель также получил огнестрельное ранение. Оба пострадавших доставлены в больницу.

Два похожих случая произошло накануне в Нью-Йорка. С разницей в несколько часов в разных районах города перешли перестрелки. В одном случае один человек погиб на месте, в другом — тяжело раненый пострадавший был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, передает RT.

Недавно в штате Джорджия вооруженный мужчина совершил нападения на гражданских лиц. Приехавшие на место преступления правоохранители попытались обезвредить преступника, однако он открыл огонь, в результате чего погиб полицейский.