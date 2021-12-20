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Spittin’ Chiclets: Олимпийские игры пройдут без участия игроков НХЛ

Спорт
Spittin’ Chiclets: Олимпийские игры пройдут без участия игроков НХЛ
ИА «Народные новости».  /  Александра Шарова

Вашингтон, 20 декабря. Игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), не сыграют на Олимпиаде в Пекине. Об этом со ссылкой на источник сообщает Spittin’ Chiclets.

Соответствующую информацию озвучили бывшие игроки НХЛ Райан Уитни и Пол Биссоннетт. Они отметили, что вероятность участия хоккеистов в ОИ близка к нулю. Аналогичной информацией поделился портал ESPN, сообщивший, что приезд спортсменов в Пекин «крайне маловероятен».

Число случаев заражений коронавирусом в НХЛ увеличивается с каждым днем. На данный момент в ковидном протоколе 154 человека, включая игроков, персонал и официальных лиц. Некоторые команды в полном составе ушли на карантин до Рождества. Уже не первый день идут разговоры о полной остановке регулярного чемпионата, но пока руководство лиги не решается идти на такие кардинальные меры.

Недавно ESPN опубликовал предположительный состав сборной России по хоккею на ОИ. В нем оказались только два игрока из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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