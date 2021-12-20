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Российский посол Андреев: Польша не сможет повлиять на запуск «СП-2»

Политика
Российский посол Андреев: Польша не сможет повлиять на запуск «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 20 декабря. Мнение Варшавы не будет учитываться при принятии окончательного решения о запуске газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Варшава все еще пытается остановить запуск газопровода и делает она это совместно с немецкими партнерами. По словам Андреева, все аргументы против «СП-2» несостоятельны, а у призывов страны к расследованию против «Газпрома» нет перспектив, передают «Известия».

«Призывы польского министра к антимонопольному расследованию против "Газпрома", если вдумчиво разобраться в ситуации, выглядят очень странно и вроде бы не имеют под собой весомых оснований и соответственно перспектив», — считает дипломат.

Андреев добавил, что возможности Варшавы найти более выгодного поставщика крайне маловероятны. Он также отметил, что все вопросы, касаемо газа и его поставок между Россией и ЕС очень политизированы, к чему причастна, в том числе, и Польша.

Ранее аналитик Игорь Юшков обозначил сроки запуска «СП-2». По его словам, это произойдет в мае-июне следующего года.

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Газпром польша запуск северный поток - 2
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