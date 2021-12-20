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Водитель ВАЗ-2110 провалился в вырытую коммунальщиками яму в Курске и чуть не сварился

Происшествия
Водитель ВАЗ-2110 провалился в вырытую коммунальщиками яму в Курске и чуть не сварился
gptek.spb.ru  /  ГУП ТЭК

Курск, 20 декабря. Водитель в результате происшествия отделался легким испугом. Инцидент произошел в темное время суток на улице Павлова в центре Курска.

Молодой житель Курска двигался на своем автомобиле ВАЗ-2110 по крайней правой полосе. Там стоит предупреждающий знак «Ремонтные работы», однако 25-летний водитель не успел на него среагировать. По словам мужчины, его подрезала другая машина, из-за чего он не смог перестроиться и упал в яму.

«Как выбрался из салона, не помню. Но выбрался сам, уже у края ямы кто-то подал мне руку. Повреждений вроде нет, только шок», — пояснил он.

Яму оставили сотрудники коммунальных служб, так как на этом месте проводится ремонт прорыва теплосети. Автомобиль пришлось доставать с помощью автокрана. В результате происшествия никто не пострадал.

В Новосибирске из-за ямы пострадала овчарка. Хозяйка собаки не смогла достать питомца самостоятельно, из-за чего обратилась за помощью к сотрудникам спасательных служб.

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