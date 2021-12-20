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Политолог Рар: отдельные силы Запада хотят заставить Германию продавать оружие Украине

Политика
Политолог Рар: отдельные силы Запада хотят заставить Германию продавать оружие Украине
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Берлин, 20 декабря. Новое немецкое правительство продолжает дело своих предшественников и блокирует поставки летального оружия на Украину. Об игроках, оказывающих давление в этом вопросе на канцлера Олафа Шольца, рассказал политолог Александр Рар.

Правительство нового главы ФРГ, по мнению эксперта, продолжает отвергать попытки занять антироссийскую позицию. Однако отдельные силы Запада намерены и дальше давить, не желая отступать от своих целей.

«Назовем их конкретно — это американский конгресс, но не Джо Байден, это какие-то структуры, видимо, разведывательные структуры Великобритании, это Правительство Польши», — сказал Рар.

Недавно Россия предложила США и НАТО подписать договор о взаимных гарантиях безопасности. По мнению Рара, это рациональный и необходимый шаг, на который должен пойти Запад.

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украина александр рар поставки оружия Олаф Шольц
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