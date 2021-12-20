Российский рынок труда нашел способы адаптироваться к пандемийному кризису

Москва, 20 декабря. Перевод сотрудников и сокращение зарплат помогли российскому рынку труда адаптироваться к пандемийному кризису 2020 года.

Адаптация проходила за счет традиционных и новых методов. К первым относятся сокращение зарплат, рабочего времени и интенсивности найма. В числе вторых отмечается удаленная занятость, которая стала относительно новым инструментом, передает «Коммерсантъ».

Исследование на соответствующую тему провели глава Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон и его заместитель Ростислав Капелюшников. Работы получили название «Зарплата и потоки на российском рынке труда в условиях COVID-19» и «Анатомия коронакризиса через призму рынка труда».

Сокращение зарплаты стало самым распространенным способом адаптации к кризису. Опрос показал, что у 28 процентов респондентов на пять процентов и больше снизился доход по итогам 2020 года. Уменьшение размера зарплаты часто обуславливалось сокращением занятости. При этом семь процентов работников признались, что во время пандемии работали больше обычного.

Одной из наиболее востребованных во время пандемии стала профессия курьера. Однако далеко не все сотрудники этой сферы могут похвастаться стабильным заработком. Так, в Петербурге курьеры уже несколько месяцев не могут добиться выплаты им денег.