Киев, 20 декабря. Врач Евгений Комаровский может стать президентом Украины. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов.

Он предположил, что доктор Комаровский окажется «вторым Зеленским». Это объясняется популярностью возможного кандидата в обществе и его отсутствием в Раде. Олигархи могут воспользоваться этим и повторить избирательную кампанию 2019 года, но уже с другим лидером.

«Я думаю, что тем же олигархам интересно попробовать Комаровского, потому что он может оказаться второй версией Зеленского образца 2019 года — человеком из неполитической среды, популярный в обществе. Его отсутствие в Раде означает то, что у него меньше необходимости высказываться по актуальным вопросам. Я думаю, что начнется зондирование рейтинга Комаровского», — сказал Попов.

Комаровский ранее назвал позором пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. После просмотра этого выступления ни у одного жителя страны не может возникнуть надежды на светлое будущее.