Пушилин рассказал о голодных годах на Украине после распада СССР

Донецк, 20 декабря. Распад Советского Союза принес Украине большие проблемы. В частности из-за краха государства нарушилось продовольственное обеспечение, что принесло в независимую страну голод. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Политик отметил, что в 1991 году, когда Советский Союз прекратил свое существование, ему было всего десять лет. Поэтому осознание трагичности распада СССР к нему пришло намного позднее. Но, продолжил Пушилин, он успел получить правильное «советское наследство».

«Я, учась в школе, еще получил почти все то же, что и мои сверстники до распада Союза. Нам привили правильные моральные ориентиры, нравственные основы, да и крепкие знания учителя советской школы моему поколению дали», — вспомнил глава ДНР в беседе с «Украина.ру».

Пушилин признался, что в момент распада державы он был не в том возрасте, чтобы осознать всю трагичность ситуации. Понимание пришло намного позднее. Однако ему врезались в память суровые 90-е, так резко сменившие период СССР. Политик рассказал, что его семье пришлось очень тяжело и голодно в те времена.

Ранее социолог Евгений Копатько выразил мнение, что после краха Советского Союза, Украина так и не смогла окрепнуть. Более того, считает эксперт, за время своей независимости страна только падала по уровню развития.