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Ямало-Ненецкий АО возглавил рейтинг регионов России по доступности бензина

Общество
Ямало-Ненецкий АО возглавил рейтинг регионов России по доступности бензина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Зарплата жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) позволяет им приобрести самый большой объем бензина АИ-92. Регион занял первое место в соответствующем рейтинге.

Авторы рейтинга подсчитывали объем бензина АИ-92, который можно купить на среднемесячную зарплату в октябре текущего года. Исследование провели аналитики РИА Новости.

Жители ЯНАО на среднемесячную зарплату могут позволить себе 2 084 литра топлива. Следом идет Москва с показателем 2 038 литров бензина. Замыкает тройку Чукотский автономный округ, где в месяц можно купить 1 865 литров топлива.

В конце списка расположились республики Северного Кавказа. Среди них Чечня — 540 литров, Дагестан — 552 литра и Кабардино-Балкария — 567 литров. Самый дорогой бензин обнаружен на Чукотке — 60 рублей за литр, а самое бюджетное топливо продается в Челябинской области — 43,81 рубля за литр.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до конца года прогнозирует снижение темпов роста стоимости бензина и дизеля на АЗС. Это обусловлено падением цен в опте, передает RT.

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рейтинг бензин янао
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