«Ъ»: рост популярности Системы быстрых платежей произойдет на фоне «подарков» от банков

Москва, 20 декабря. Сентябрь ознаменовался взрывным ростом оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Однако в последние два месяца наблюдается снижение спроса. Какая тенденция ожидается в ближайшее время, рассказали аналитики.

Банкиры уверены, что ажиотаж стоит ожидать в декабре из-за новогодних праздников и желания россиян порадовать близких подарками. Кроме того, на положительную тенденцию могут повлиять и новые возможности СБП, которые рынку предоставили банки, передает «Коммерсантъ».

Одним из подарков стало предложение Райффайзенбанка объединить преимущества статического и динамического QR-кода. Так, пользователям предлагается отсканировать наклейку на кассе с QR-кодом и получить платежную ссылку с суммой покупки. До этого момента в случае оплаты по статическому QR-коду покупателю предлагалась либо фиксированная цена, либо возможность самостоятельно ввести сумму. Первый случай касался выездных мастеров с ограниченным набором услуг, а второй — благотворителей. Представители Райффайзенбанка уверены, что сканировать наклейку будет намного проще и эффективнее.

Второе изменение предложил банк «Русский стандарт». Специалисты окончили тестирование бесконтактной оплаты с помощью приложения «СБПэй». После того, как система будет запущена, оплата для покупателя напоминать процесс снятия денег с помощью банковской карты, привязанной к мобильному телефону.

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Еще одно нововведение разработал банк «Точка». Так, представители организации предлагают проводить транзакции через СБП между юрлицами. Эта функция будет доступна в первом квартале следующего года. Такой метод позволит, во-первых, сэкономить время, а во-вторых, практически полностью исключить ошибки.

«Внедрение системы СБП в трансакции между юрлицами — это рождение нового формата платежей, быстрых, удобных и безопасных», — рассказала менеджер по продуктам «Точки» Елена Гильдина.

Однако развитие СБП также сдерживается рядом факторов. Оплата покупателем товаров с помощью этого метода не является выгодной банкам. Так, при использовании банковской карты они получают намного больше комиссии в процентном выражении.

Недавно сообщалось, что в октябре оплата товаров и услуг через СБП впервые превысила 10 млрд рублей. Но в прошлом месяце рост составил всего 49%, тогда как в сентябре показатель достигал 107%.