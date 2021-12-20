Снос домов-самостроев может оставить без жилья около миллиона российских семей

Москва, 20 декабря. Порядка миллиона российских семей могут лишиться своих квартир из-за того, что они были приобретены в домах-самостроях. Об этом сообщили во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП).

Как отметили «Известия», порядка 40 тысяч домов уже подлежат сносу из-за статуса самовольной постройки. Эти объекты располагают десятью миллионами квадратных метров жилья. Большинство таких домов-самостроев расположены в Краснодарском крае, Крыму и Дагестане.

«Сегодня не менее 10 млн кв. м жилья в России имеют статус самовольной постройки — более 1 млн семей находятся "в подвешенном состоянии" и могут в любой момент лишиться квартир, купленных в таких домах», — сообщили в ВЦНСП.

Как отметил собеседник «Известий», знакомый с ситуацией, подобные дома возводятся по договору с властями региона. Однако если застройщик не выполняет условия сделки, объект признается незаконным, здание сносится, а люди остаются без квартир. Компенсации за такую потерю не предусматривается.

Власти Махачкалы планируют снести порядка незаконно построенных 100 домов. Такого решения они будут добиваться через суд.