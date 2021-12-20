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Киевские власти могут «споткнуться» о законодательство Украины на пути в НАТО

Политика
Киевские власти могут «споткнуться» о законодательство Украины на пути в НАТО
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 20 декабря. Внеблоковый статус Украины, который закреплен в конституции страны, исключает вступление Киева в НАТО. Об этом в своем материале пишет издание «Страна.ua».

Украина в течение нескольких лет намеревается вступить в Североатлантический альянс. Однако это желание противоречит акту независимости страны — внеблоковый статус изначально закладывался в основы государственности.

«16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" было четко указано: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках"», — пишет издание.

Авторы публикации акцентируют внимание на том, что сам суверенитет Украины основан на внеблоковом статусе, который исключает возможность вступления в любой военный союз. Даже после того, как правительство президента Владимира Зеленского внесло в конституцию поправки об ориентированности на ЕС и НАТО, прежние статьи о нейтралитете никуда не исчезли. Именно о них может «споткнуться» Киев.

Недавно прошла очередная встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Зеленского. Темой саммита стало членство страны в Альянсе. Однако в очередной раз главу государства «накормили» обещаниями и не назвали точной даты совершения этого исторического шага.

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украина нато конституция
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