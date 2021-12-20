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Руцкой: при подписании Беловежских соглашений Ельцин наврал, что едет обсуждать экономику

Политика
Руцкой: при подписании Беловежских соглашений Ельцин наврал, что едет обсуждать экономику
wikipedia.org  /  A.Savin/FAL

Москва, 20 декабря. Первый президент России Борис Ельцин соврал бывшему вице-президенту РСФСР Александру Руцкому, когда ехал подписывать Беловежские соглашения. Такое заявление сделал Руцкой в интервью изданию «Украина.ру».

Когда вице-президент узнал, что подписано «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» и СССР распался, то не смог связаться с Ельциным. По словам Руцкого, с главой РСФСР ему удалось обсудить этот исторический момент лишь после приезда Ельцина в Москву.

«Я дождался, пока он прилетит. Встречаю — и, естественно, задаю вопрос: Борис Николаевич, я не понял, что произошло? Он: да вот, ты понимаешь… я предполагал, какая будет ваша реакция, которая могла бы привести к срыву подписания… Поэтому вынужден был вам сказать, что мы летим подписывать экономическое соглашение», — вспомнил Александр Руцкой.

Руцкой после этого заявил Ельцину, что тот не имел права подписывать Беловежские соглашения. По словам вице-президента, в ответ на это он получил неконструктивную реакцию от первого российского лидера.

Советский Союз прекратил свое существование 8 декабря 1991 года. По случаю 30-летия одного из ключевых событий прошлого века высказался также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Бессменный предводитель либерал-демократов заявил, что три десятилетия назад народ потерял великую державу из-за «всяких слабых и безвольных лидеров и генералов».

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ссср ельцин руцкой беловежские соглашения
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