Биолог Лущик объяснил пользу морской водоросли в борьбе с коронавирусом

Москва, 20 декабря. Ученые из американского Политехнического института Ренсселера обнаружили особые морские водоросли, способные подавлять коронавирус. Принцип их работы объяснил кандидат биологических наук, врач-гомеопат, фитотерапевт Михаил Лущик.

Коронавирус, по словам специалиста, имеет так называемые «ворота» в организме человека, через которые ему удается проникнуть. Эти рецепторы называются ACE2. Расположены они во всех частях организма, однако компонент водорослей может блокировать этот вход, передает радио Sputnik.

«Ранее оказалось, что лактоферрин — производная молока — может "закрыть" рецепторы для проникновения коронавируса. Если данная водоросль тоже может "закрыть" ACE2 — это прекрасно, тогда мы будем иметь несколько вариантов профилактики», — отметил Лущик.

Если же вход будет закрыт, вирус не сможет проникнуть в клетку и начать размножаться. При этом пока он будет пытаться это сделать, его найдут иммунитет и клетки-киллеры, предотвратив болезнь.

Ученые из Стэнфордского университета тем временем выяснили, что более активно коронавирус размножается в жировой ткани. Это делает патоген более опасным для людей с лишним весом.