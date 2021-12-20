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Постпред при ЕС Чижов: Брюссель неоднозначно встретит инициативы Москвы по безопасности

Политика
Постпред при ЕС Чижов: Брюссель неоднозначно встретит инициативы Москвы по безопасности
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Брюссель, 20 декабря. Реакция Брюсселя на предложенные Москвой гарантии по безопасности может быть неоднозначной. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Дипломат подчеркивает, что Россия готова обсудить с Западом предложенные инициативы по обеспечению безопасности. Брюссель же в этих переговорах может выступить стороной поддержки разработанных Москвой мер, указал чиновник.

«Евросоюз как организация в общем-то невоенная, очевидно, может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности, если таковые состоятся, некую поддерживающую роль», — заявил Чижов.

Ранее Владимир Чижов объяснил схему разработки и продвижения мифа о мнимой военной «агрессии» России. По его словам, версию о «вторжении» придумали США, а поддержали представители западных СМИ и Украина.

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сша ес чижов
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