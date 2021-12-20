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Россия в декабре проведет стрельбы комплексом ПРО по мишени в Арктике

Армия
Россия в декабре проведет стрельбы комплексом ПРО по мишени в Арктике
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 декабря. Испытания стрельбы «современным комплексом противоракетной обороны (ПРО)» по гиперзвуковой мишени пройдут в Арктике до конца этого года.

Комплексу в рамках испытаний предстоит обнаружить, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

«До конца года на одном из военных полигонов в Заполярье состоятся испытательные стрельбы по полному циклу современным противоракетным комплексом. Комплекс должен будет засечь, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень», — уточнил собеседник агентства.

Поражение мишени должно быть проведено на расстоянии сотен километров. Однако не уточняется, о каком конкретно российском комплексе ПРО идет речь.

На сегодняшний день такие функции выполняют ЗРК С-400 «Триумф», ПВО/ПРО С-500 «Прометей» и ПРО С-550. Последняя находится на стадии разработки.

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