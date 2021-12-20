Глава ДНР Пушилин перечислил две «катастрофические» причины распада СССР

Донецк, 20 декабря. Распаду СССР способствовали как проблемы внутри страны, так и внешнее вмешательство. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Из этого опыта, по словам Пушилина, нужно сделать соответствующие выводы, так как распад СССР стал исторической катастрофой. В первую очередь виновником тех событий является советская элита, которая не допускала сменяемости кадров. Молодым перспективным людям не давали дорогу в политической карьере.

«Во-вторых, перекосы в экономике привели к тому, что не хватало потребительских товаров, они не имели ту блестящую обертку, как за рубежом. В результате появился культ всего "заграничного", чем и воспользовались внешние игроки. Они помогали расшатывать систему, ставя на слабых политиков, поддерживая их, управляя ими», — сказал Пушилин в интервью изданию «Украина.ру».

Недавно на телеканале «Россия-1» состоялся показ документального фильма «Россия. Новейшая история». В нем президент РФ Владимир Путин назвал распад Советского Союза развалом исторической России.