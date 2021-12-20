Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 05:02
04:54
Политика
Постпред при ЕС Чижов: Брюссель неоднозначно встретит инициативы Москвы по безопасности
04:52
Армия
Россия в декабре проведет стрельбы комплексом ПРО по мишени в Арктике
04:50
Политика
Глава ДНР Пушилин перечислил две «катастрофические» причины распада СССР
04:41
Происшествия
Глава Следкома взял под личный контроль дело о новом ЧП на шахте в Кузбассе
04:38
Происшествия
Два автомобиля столкнулись в Петербурге на пустой дороге недалеко от Балтийского вокзала
04:31
Происшествия
СКР представил возможные версии гибели магаданского депутата Крамаренко
04:17
Происшествия
Малолетний ребенок пострадал в аварии в Петропавловске-Камчатском
04:00
Общество
Журналист Корнилов: Версия о причастности СССР к убийству Джона Кеннеди не выдержала проверки
03:59
Общество
Иммунолог Крючков: результат экспресс-теста на COVID-19 необходимо подтверждать ПЦР
03:51
Происшествия
Умер пойманный за браконьерство депутат Магаданской городской думы Крамаренко
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава Следкома взял под личный контроль дело о новом ЧП на шахте в Кузбассе

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 04:41
Происшествия
Глава Следкома взял под личный контроль дело о новом ЧП на шахте в Кузбассе
Пресс-служба СК РФ

Кемерово, 20 декабря. Следственный комитет РФ инициировал проверку после ЧП на шахте имени Рубана в Кемеровской области. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе ее исполнения, сообщили в СК.

Ход и итоги проведения проверочных действий возложили на контроль в центральном аппарате СК России. Доклад должен будет предоставить и.о. руководителя областного СУ СК.

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе проведения проверки по факту происшествия в шахте имени Рубана», — следует из сообщения Следкома.

В субботу, 19 декабря, в шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком произошло нагревание пласта. В момент ЧП в опасности оказались 128 рабочих. В результате произошедшего никто не пострадал.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Глава Следкома взял под личный контроль дело о новом ЧП на шахте в Кузбассе
бастрыкин следственный комитет кузбасс шахта имени рубана
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать