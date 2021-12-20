Глава Следкома взял под личный контроль дело о новом ЧП на шахте в Кузбассе

Кемерово, 20 декабря. Следственный комитет РФ инициировал проверку после ЧП на шахте имени Рубана в Кемеровской области. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе ее исполнения, сообщили в СК.

Ход и итоги проведения проверочных действий возложили на контроль в центральном аппарате СК России. Доклад должен будет предоставить и.о. руководителя областного СУ СК.

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе проведения проверки по факту происшествия в шахте имени Рубана», — следует из сообщения Следкома.

В субботу, 19 декабря, в шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком произошло нагревание пласта. В момент ЧП в опасности оказались 128 рабочих. В результате произошедшего никто не пострадал.