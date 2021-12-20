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СКР представил возможные версии гибели магаданского депутата Крамаренко

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 04:31
Происшествия
СКР представил возможные версии гибели магаданского депутата Крамаренко
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Магадан, 20 декабря. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко. Об этом сообщил представитель регионального отделения Следственного комитета Андрей Макаров.

По его словам, сейчас полицейские опрашивают возможных свидетелей и родственников погибшего. Кроме того, следователи изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения.

«В данном случае версии рассматриваются стандартные. В том числе о возможных противоправных действиях в отношении погибшего. И версия о добровольном уходе из жизни со счетов не сбрасывается», — сообщил Макаров в интервью РЕН ТВ.

Комплекс следственных мероприятий проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в СКР.

Александра Крамаренко нашли мертвым в своем офисе. Ранее он стал фигурантом уголовного дела после массового расстрела гусей на Чукотке.

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