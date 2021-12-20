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Малолетний ребенок пострадал в аварии в Петропавловске-Камчатском

Происшествия
Малолетний ребенок пострадал в аварии в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский, 20 декабря. Два автомобиля столкнулись 17 декабря на улице Ленинградской в Петропавловске-Камчатском. В результате аварии пострадала восьмилетняя девочка.

Одним из участников ДТП оказался 63-летний водитель Nissan. Он при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Honda, за рулем которого находилась 30-летняя женщина. Малолетняя пассажирка второй машины получила травмы, после чего ей понадобилась медицинская помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Недавно в Белгородской области на автомобильной дороге Незнамово — Архангельское произошла авария с участием трех транспортных средств. Столкнулись две легковых машины и пассажирский автобус, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

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авария ребенок nissan honda
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