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Умер пойманный за браконьерство депутат Магаданской городской думы Крамаренко
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Умер пойманный за браконьерство депутат Магаданской городской думы Крамаренко

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 03:51
Происшествия
Умер пойманный за браконьерство депутат Магаданской городской думы Крамаренко
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Магадан, 20 декабря. Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, который ранее был обвинен в массовом отстреле гусей на Чукотке, найден у себя в офисе без признаков жизни. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Недавно в Сети появилось фото, на котором парламентарий стоит на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной более чем сотней тушек «убитых гусей». Фотография вызвала шквал критики в адрес Крамаренко. Полиция начала расследование, после чего СУ СК России по Чукотскому округу возбудило в отношении депутата уголовное дело.

«Что именно произошло, следствию предстоит разобраться. Был огнестрел. Сейчас проводится проверка», — сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Александр Крамаренко в Магадане представлял интересы партии «Единая Россия». После скандала в соцсетях с фотографией его лишили депутатского мандата.

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