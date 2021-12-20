Умер пойманный за браконьерство депутат Магаданской городской думы Крамаренко

Магадан, 20 декабря. Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, который ранее был обвинен в массовом отстреле гусей на Чукотке, найден у себя в офисе без признаков жизни. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Недавно в Сети появилось фото, на котором парламентарий стоит на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной более чем сотней тушек «убитых гусей». Фотография вызвала шквал критики в адрес Крамаренко. Полиция начала расследование, после чего СУ СК России по Чукотскому округу возбудило в отношении депутата уголовное дело.

«Что именно произошло, следствию предстоит разобраться. Был огнестрел. Сейчас проводится проверка», — сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Александр Крамаренко в Магадане представлял интересы партии «Единая Россия». После скандала в соцсетях с фотографией его лишили депутатского мандата.