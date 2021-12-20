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Роспотребнадзор обязал ретейлеров прекратить продажу части продукции из Турции и Ирана

Общество
Роспотребнадзор обязал ретейлеров прекратить продажу части продукции из Турции и Ирана
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Московский Роспотребнадзор обязал ретейлеров приостановить продажу части импортной продукции из Турции, Ирана, Египта и Китая. Соответствующее письмо уже подписано главой столичного ведомства Еленой Андреевой.

Запрет коснулся сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана, шоколадных яиц, кукурузной лапши, чипсов и ряда овощей и фруктов. Обосновывается подобное решение результатами лабораторных исследований, в ходе которых в продукты были найдены пестициды и ГМО. Об этом передают «Известия».

Как сообщили в Роспотребнадзоре, неудовлетворительные результаты были получены в 16% случаев. Найденные компоненты не зарегистрированы регламентами о безопасности РФ. При этом в Минсельхозе отметили, что подобный указ не станет причиной сбоя поставок или роста цен. Как отметили в ведомстве, доля импортных продуктов была крайне незначительна.

Того же нельзя сказать о кофе. Как ранее сообщалось, в 2023 году напиток может стать дефицитным из-за роста биржевой стоимости.

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