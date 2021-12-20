IT-специалист Мясоедов предупредил россиян о слежке по номеру телефона

Москва, 20 декабря. Номер мобильного телефона способен многое рассказать о своем владельце. По словам директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова, по нему можно узнать месторасположение абонента.

Такая возможность есть у сотовых операторов. Последние используют технологии пеленгации для определения точной локации абонента. С одной стороны они достаточно безобидны и позволяют своевременно уведомлять клиентов о различных событиях, включая смену погодных условий.

«Тем не менее, практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определенному кругу лиц», — пояснил IT-специалист в беседе с «Праймом».

Подключение LBS-сервиса происходит по запросу, он позволяет передавать координаты выбранному кругу лиц. Для активации достаточно иметь доступ к смартфону на протяжении нескольких минут, после чего абоненту приходит соответствующее SMS-сообщение.

«Этим нередко пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники. По счастью, всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы», — заключил Мясоедов.

Россиян ранее предупредили об опасности активного использования социальных сетей. В последнее время злоумышленники все чаще обманывают жертв, собирая информацию о них на их страницах в интернете.