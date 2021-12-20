Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 05:01
04:54
Политика
Постпред при ЕС Чижов: Брюссель неоднозначно встретит инициативы Москвы по безопасности
04:52
Армия
Россия в декабре проведет стрельбы комплексом ПРО по мишени в Арктике
04:50
Политика
Глава ДНР Пушилин перечислил две «катастрофические» причины распада СССР
04:41
Происшествия
Глава Следкома взял под личный контроль дело о новом ЧП на шахте в Кузбассе
04:38
Происшествия
Два автомобиля столкнулись в Петербурге на пустой дороге недалеко от Балтийского вокзала
04:31
Происшествия
СКР представил возможные версии гибели магаданского депутата Крамаренко
04:17
Происшествия
Малолетний ребенок пострадал в аварии в Петропавловске-Камчатском
04:00
Общество
Журналист Корнилов: Версия о причастности СССР к убийству Джона Кеннеди не выдержала проверки
03:59
Общество
Иммунолог Крючков: результат экспресс-теста на COVID-19 необходимо подтверждать ПЦР
03:51
Происшествия
Умер пойманный за браконьерство депутат Магаданской городской думы Крамаренко
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

IT-специалист Мясоедов предупредил россиян о слежке по номеру телефона

Общество
IT-специалист Мясоедов предупредил россиян о слежке по номеру телефона
unsplash.com  /  Manuel Del Moral

Москва, 20 декабря. Номер мобильного телефона способен многое рассказать о своем владельце. По словам директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова, по нему можно узнать месторасположение абонента.

Такая возможность есть у сотовых операторов. Последние используют технологии пеленгации для определения точной локации абонента. С одной стороны они достаточно безобидны и позволяют своевременно уведомлять клиентов о различных событиях, включая смену погодных условий.

«Тем не менее, практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определенному кругу лиц», — пояснил IT-специалист в беседе с «Праймом».

Подключение LBS-сервиса происходит по запросу, он позволяет передавать координаты выбранному кругу лиц. Для активации достаточно иметь доступ к смартфону на протяжении нескольких минут, после чего абоненту приходит соответствующее SMS-сообщение.

«Этим нередко пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники. По счастью, всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы», — заключил Мясоедов.

Россиян ранее предупредили об опасности активного использования социальных сетей. В последнее время злоумышленники все чаще обманывают жертв, собирая информацию о них на их страницах в интернете.

Вернуться назад
Все новости / Общество / IT-специалист Мясоедов предупредил россиян о слежке по номеру телефона
мошенники слежка смартфон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать