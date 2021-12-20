Миро назвала Боню «лежалой картофелиной» в климаксе на фоне новости о помолвке

Москва, 20 декабря. Известная скандальными высказываниями блогер Лена Миро не смогла проигнорировать новость о возможной помолвке ведущей Виктории Бони. В своем LiveJournal Миро раскритиковала самоуверенность модели.

Блогер написала, что ее крайне смутила манера, в которой Боня объявила радостную новость. Миро подчеркнула, что форма заявления выглядела «странно».

«Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь!» — процитировала модель Лена.

В ответ на это Миро задалась риторическими вопросами о том, напрягался ли кто-то в принципе из-за свадьбы Бони. Однако больше всего блогеру не понравился призыв модели к россиянкам «расслабиться».

«Ты взгляни на себя объективно, без фотошопа и фильтров. У тебя — старые руки и поплывший овал лица женщины, пережившей климакс. Глубокие морщины, птоз, плохой тургор кожи. Лично мне твое лицо напоминает лежалую картофелину. Викусь, ты до сих пор видишь себя не просто конкурентоспособной среди российских невест, а серьезной для них угрозой — той, в присутствии которой женщины России должны напрячься?» — обратилась к ведущей Миро.

instagram.com / @victoriabonya

Девушка посоветовала Виктории поскорее уже выйти замуж за своего иностранного избранника, пока он «не передумал». Впрочем, Миро предположила, что никакого жениха вовсе нет, а Боня таким способом просто «подогревает» аудиторию, чтобы вскоре продать очередной курс по привлечению миллионеров.

«Да так и останется одинокой женщиной трудной судьбы, которую никто и не взял в жены. Этого я ей не желаю. Искренне надеюсь, все у Вики сложится хорошо: будет и жених из Средней Азии, и пир горой, и съедет она, наконец, из каморки для прислуги в жилье поприличнее. Все-таки женщина она пожившая, по лицу видно, что устала. Пусть отдохнет на климаксе лет», — колко резюмировала блогер.

Виктория Боня объявила о статусе невесты на днях. В Instagram 42-летняя модель сначала опубликовала фотографию с помолвочным кольцом, а позднее в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV подтвердила, что выходит замуж. При этом подчеркнула, что ее будущий муж — иностранец.