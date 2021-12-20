Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 05:01
04:54
Политика
Постпред при ЕС Чижов: Брюссель неоднозначно встретит инициативы Москвы по безопасности
04:52
Армия
Россия в декабре проведет стрельбы комплексом ПРО по мишени в Арктике
04:50
Политика
Глава ДНР Пушилин перечислил две «катастрофические» причины распада СССР
04:41
Происшествия
Глава Следкома взял под личный контроль дело о новом ЧП на шахте в Кузбассе
04:38
Происшествия
Два автомобиля столкнулись в Петербурге на пустой дороге недалеко от Балтийского вокзала
04:31
Происшествия
СКР представил возможные версии гибели магаданского депутата Крамаренко
04:17
Происшествия
Малолетний ребенок пострадал в аварии в Петропавловске-Камчатском
04:00
Общество
Журналист Корнилов: Версия о причастности СССР к убийству Джона Кеннеди не выдержала проверки
03:59
Общество
Иммунолог Крючков: результат экспресс-теста на COVID-19 необходимо подтверждать ПЦР
03:51
Происшествия
Умер пойманный за браконьерство депутат Магаданской городской думы Крамаренко
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Шура не совладал с нервами и устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 04:09
Шоу-бизнес
Шура не совладал с нервами и устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
instagram.com  /  @shuramedvedev

Москва, 20 декабря. До последнего выпуска музыкального конкурса «Суперстар! Возвращение» на НТВ осталось совсем немного, и у многих артистов нервы на пределе. Один из участников шоу певец Шура не смог скрыть усталость и выплеснул всю негативную энергию на съемочную команду.

Для полуфинала артист выбрал хит Лолиты «Пошлю его на...», но не смог совладать с эмоциями. В один из дней у Шуры не удался ни один дубль, его команда злилась, что певец не разобрал партитуру и не подготовился должным образом. Так, редакторы отчитали исполнителя как школьника, назвав его состояние «никаким».

Концертный директор Шуры Павел Депершмидт и вовсе наворачивал круги за звездой по коридорам, упрашивая артиста взять себя в руки. Однако исполнитель хита «Холодная луна» заявил, что устал и готов бросить все. В один момент обстановка накалилась до предела, и он обложил своего помощника матом, пишет StarHit.

«Саш, у нас ограниченное время. Знаешь что, вставай и иди!» — заявил один из редакторов, пытаясь вразумить артиста.

«В смысле, мы столько снимали и времени потратили, и что это, все впустую?» — уговаривал своего подопечного концертный директор.

Несмотря на непростую ситуацию, исполнитель продолжил съемки. Для него подобные ситуации не в новинку. Сам Шура не раз признавался, что дерзкий бунтовской характер у него с детства.

Несколько дней назад эпатажный артист рассказал, что до сих пор не обзавелся наследниками. Он не решился стать отцом из-за здоровья. Кроме того, есть еще одна причина — не смог найти «ту самую».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Шура не совладал с нервами и устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
скандал мат шура шоу истерика Суперстар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать