Шура не совладал с нервами и устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»

Москва, 20 декабря. До последнего выпуска музыкального конкурса «Суперстар! Возвращение» на НТВ осталось совсем немного, и у многих артистов нервы на пределе. Один из участников шоу певец Шура не смог скрыть усталость и выплеснул всю негативную энергию на съемочную команду.

Для полуфинала артист выбрал хит Лолиты «Пошлю его на...», но не смог совладать с эмоциями. В один из дней у Шуры не удался ни один дубль, его команда злилась, что певец не разобрал партитуру и не подготовился должным образом. Так, редакторы отчитали исполнителя как школьника, назвав его состояние «никаким».

Концертный директор Шуры Павел Депершмидт и вовсе наворачивал круги за звездой по коридорам, упрашивая артиста взять себя в руки. Однако исполнитель хита «Холодная луна» заявил, что устал и готов бросить все. В один момент обстановка накалилась до предела, и он обложил своего помощника матом, пишет StarHit.

«Саш, у нас ограниченное время. Знаешь что, вставай и иди!» — заявил один из редакторов, пытаясь вразумить артиста.

«В смысле, мы столько снимали и времени потратили, и что это, все впустую?» — уговаривал своего подопечного концертный директор.

Несмотря на непростую ситуацию, исполнитель продолжил съемки. Для него подобные ситуации не в новинку. Сам Шура не раз признавался, что дерзкий бунтовской характер у него с детства.

Несколько дней назад эпатажный артист рассказал, что до сих пор не обзавелся наследниками. Он не решился стать отцом из-за здоровья. Кроме того, есть еще одна причина — не смог найти «ту самую».