Первый запуск баллистической ракеты «Сармат» перенесли на 2022 год

Москва, 20 декабря. Испытательный запуск новейшей жидкостной тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» перенесли на следующий год. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленной сфере.

Дебютные летно-конструкторские испытания «Сармата» должны были состояться в декабре 2021 года. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

«Первый пуск МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) перенесен с декабря 2021 года на первый квартал 2022 года», — сообщил источник в беседе с ТАСС.

Недавно журналисты британского издания The Sun проанализировали характеристики ракеты «Сармат». Обозреватели сообщили, что снаряд способен за несколько минут полностью уничтожить Великобританию. Новинка поступит в войска в 2022 году и заменит «Воеводу», которую считают самой тяжелой в мире.