Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 05:01
04:54
Политика
Постпред при ЕС Чижов: Брюссель неоднозначно встретит инициативы Москвы по безопасности
04:52
Армия
Россия в декабре проведет стрельбы комплексом ПРО по мишени в Арктике
04:50
Политика
Глава ДНР Пушилин перечислил две «катастрофические» причины распада СССР
04:41
Происшествия
Глава Следкома взял под личный контроль дело о новом ЧП на шахте в Кузбассе
04:38
Происшествия
Два автомобиля столкнулись в Петербурге на пустой дороге недалеко от Балтийского вокзала
04:31
Происшествия
СКР представил возможные версии гибели магаданского депутата Крамаренко
04:17
Происшествия
Малолетний ребенок пострадал в аварии в Петропавловске-Камчатском
04:00
Общество
Журналист Корнилов: Версия о причастности СССР к убийству Джона Кеннеди не выдержала проверки
03:59
Общество
Иммунолог Крючков: результат экспресс-теста на COVID-19 необходимо подтверждать ПЦР
03:51
Происшествия
Умер пойманный за браконьерство депутат Магаданской городской думы Крамаренко
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Первый запуск баллистической ракеты «Сармат» перенесли на 2022 год

Армия
Первый запуск баллистической ракеты «Сармат» перенесли на 2022 год
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 20 декабря. Испытательный запуск новейшей жидкостной тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» перенесли на следующий год. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленной сфере.

Дебютные летно-конструкторские испытания «Сармата» должны были состояться в декабре 2021 года. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

«Первый пуск МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) перенесен с декабря 2021 года на первый квартал 2022 года», — сообщил источник в беседе с ТАСС.

Недавно журналисты британского издания The Sun проанализировали характеристики ракеты «Сармат». Обозреватели сообщили, что снаряд способен за несколько минут полностью уничтожить Великобританию. Новинка поступит в войска в 2022 году и заменит «Воеводу», которую считают самой тяжелой в мире.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Первый запуск баллистической ракеты «Сармат» перенесли на 2022 год
ракета сармат запуск
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать