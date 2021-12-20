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Бизнесвумен Толкачева вызвалась оплатить операцию обгоревшей певице Хлебниковой

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 03:31
Шоу-бизнес
Бизнесвумен Толкачева вызвалась оплатить операцию обгоревшей певице Хлебниковой
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Екатеринбург, 20 декабря. Владелица екатеринбургского агентства знакомств Елена Толкачева сообщила, что хочет оплатить операцию российской певице Марине Хлебниковой, пострадавшей во время пожара. Об этом бизнесвумен рассказала «Собеседнику».

Прошел почти месяц с тех пор, как Хлебникова оказалась в больнице. Врачи все еще борются за здоровье артистки. Сообщается, что во время пожара певица получила ожоги свыше 50% тела. По словам Толкачевой, она боится, что звезда 90-х может лишиться зрения, поэтому она хотела бы помочь ей материально.

«Меня поразила и испугала история Марины ... Хлебникова — моя любимая певица, я воспитана на ее песнях. Когда я услышала о том, что она пострадала в пожаре, решила для себя, что мне обязательно нужно поучаствовать в спасении Марины», — рассказала бизнесвумен.

Ранее Марина Хлебникова впервые вышла на связь со своими фанатами после случившегося пожара. Как сообщила певица, она очень рада поддержке и пожеланиям своих поклонников, а также старается идти на поправку.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бизнесвумен Толкачева вызвалась оплатить операцию обгоревшей певице Хлебниковой
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