Власти Камчатки с 21 декабря отменят QR-коды на межмуниципальном транспорте

Петропавловск-Камчатский, 20 декабря. Жители Камчатки смогут пользоваться общественным транспортом без QR-кодов и справок о вакцинации. Соответствующий ограничения перестают действовать в регионе 21 декабря.

Такое решение принято в связи с грядущими новогодними праздниками. По словам главы Камчатки Владимира Солодова, в этот период многие граждане особенно нуждаются в общественном транспорте.

«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, те, которые у нас были введены», — заявил он в ходе совещания.

Солодов напомнил, что ношение масок все еще остается обязательным. Система QR-кодов на транспорте действовала в регионе с 23 ноября и значительно снизила уровень пассажиропотока.

Нововведения в системе QR-кодов ранее затронули жителей Москвы. С 20 декабря там продлевается срок действия кодов, выданных на основании перенесенного COVID-19, пишет RT.