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Вирусолог Альтштейн: смерть от COVID-19 в среднем наступает через три недели

Общество
Вирусолог Альтштейн: смерть от COVID-19 в среднем наступает через три недели
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 20 декабря. Смерть от коронавируса чаще всего наступает через три–четыре недели после инфицирования, заявил вирусолог, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн.

Таким образом ученый прокомментировал ситуацию с распространением нового омикрон-штамма. Если в Великобританию он попал несколько дней назад, то где-то через три недели можно оценить состояние заболевших, отметил Альтштейн в беседе с URA.RU.

Вирусолог считает, что омикрон-штамм коронавируса не спровоцирует волну смертности среди пациентов. У большинства заразившихся этим вариантом коронавируса заболевание протекает в легкой или средней форме.

«У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», — заявил он.

Опасность при омикрон-штамме может ждать пациентов после выздоровления. Биолог Анча Баранова полагает, что этот вид SARS-CoV-2 способен запускать смертельные болезни в организме человека.

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коронавирус COVID-19 альтштейн
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