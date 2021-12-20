Вирусолог Альтштейн: смерть от COVID-19 в среднем наступает через три недели

Москва, 20 декабря. Смерть от коронавируса чаще всего наступает через три–четыре недели после инфицирования, заявил вирусолог, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн.

Таким образом ученый прокомментировал ситуацию с распространением нового омикрон-штамма. Если в Великобританию он попал несколько дней назад, то где-то через три недели можно оценить состояние заболевших, отметил Альтштейн в беседе с URA.RU.

Вирусолог считает, что омикрон-штамм коронавируса не спровоцирует волну смертности среди пациентов. У большинства заразившихся этим вариантом коронавируса заболевание протекает в легкой или средней форме.

«У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», — заявил он.

Опасность при омикрон-штамме может ждать пациентов после выздоровления. Биолог Анча Баранова полагает, что этот вид SARS-CoV-2 способен запускать смертельные болезни в организме человека.