Каждому человеку до наступления Нового года следует сделать девять вещей

Москва, 20 декабря. Новый год уже не за горами, люди активно готовятся к празднованию. У каждого свой список задач, которые необходимо успеть в уходящем году, однако существуют и общие для всех дела.

Каждому человеку до боя курантов необходимо завершить все начатое или недоделанное. Необходимо вернуть долги и взятые у друзей вещи, оплатить штрафы и завершить годовой отчет. Вторым пунктом должно стать наведение порядка в виртуальном пространстве. Для этого нужно разобрать файлы на компьютере и смартфоне и рассортировать их по папкам, удалить все ненужное, покинуть неактуальные чаты и отменить надоевшую подписку, передают «Аргументы и факты».

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Третьим пунктом стоит приступить к дому и провести генеральную уборку, раздать или выкинуть вещи, которые уже давно без надобности лежат на полках. Есть смысл освежить интерьер или устроить перестановку.

Навести порядок нужно и в отношениях с людьми — с кем-то помириться, кому-то простить обиды. Нужно мысленно попрощаться с уходящим годом. Составление планов является пятым пунктом чек-листа.

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Новогоднее настроение может придать помощь другим, для этого достаточно поучаствовать в благотворительной акции. Важным пунктом является украшение дома и новогодние занятия. В заключение необходимо поблагодарить старый год и всех людей, которые были рядом. После этого нужно остаться наедине с собой, посмотреть в окно и радостно встретить Новый год.

Ранее стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы, а также как правильно провести праздник. Новый 2022 год пройдет по знаком Тигра, который предпочитает черный, голубой и синий цвета.