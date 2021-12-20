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Возможный теневой владелец «Листвяжной» Гридин покинул Россию после трагедии на шахте

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 03:02
Происшествия
Возможный теневой владелец «Листвяжной» Гридин покинул Россию после трагедии на шахте
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 20 декабря. Бывший депутат Госдумы Владимир Гридин может являться основным владельцем холдинга «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная», где произошла крупная авария с многочисленными жертвами. Соответствующей информацией поделился один из арестованных менеджеров предприятия.

Экс-парламентарий успел покинуть Россию до допроса, на который следователи хотели его вызвать. По информации «Известий», Гридин находится в Монако. Журналисты из Кемеровской области также рассказали, что дом бывшего депутата находится рядом с шахтой.

«Конечно, все знали, что и другая недвижимость есть. Он погулять любил — рестораны и тому подобное. Но в общем и целом у него хорошая репутация среди шахтеров», — рассказал собеседник издания.

Правоохранительные органы ранее задержали председателя совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаила Федяева и еще троих человек. Каждому из них предъявили обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ и ч. 2 ст. 201 УК РФ.

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Все новости / Происшествия / Возможный теневой владелец «Листвяжной» Гридин покинул Россию после трагедии на шахте
владелец листвяжная владимир гридин
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