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Некоторые виды вина могут пропасть из магазинов после Нового года

Общество
Некоторые виды вина могут пропасть из магазинов после Нового года
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 20 декабря. Часть винной продукции может исчезнуть с прилавков магазинов в следующем году из-за нового закона. Об этом сообщили представители торговых сетей.

Убрать некоторые вина с полок придется из-за того, что правительство отказалось продлевать запрет на действие закона 345-ФЗ. Документ вносит изменения в регуляцию торговли спиртным.

«В настоящее время вопрос продления действующего моратория в ведомстве не рассматривается», — сообщили «Ведомостям» в Минсельхозе РФ.

Ранее стало известно, что российское правительство может пересмотреть закон о защите капиталовложений. В частности в кабмине намерены провести ряд консультаций с крупным бизнесом по этому поводу, чтобы сформировать наиболее выгодные условия для рынка инвестиций.

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минсельхоз вино закон
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