Москва, 20 декабря. Россия, несмотря на острую конкуренцию с западными странами, продолжает оставаться сильнейшим игроком на территории бывшего СССР. Такое заявление сделал политолог, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Доклад Бордачева выйдет в свет 20 декабря и будет приурочен 30-й годовщине распада Советского Союза. Работа станет важной, особенно на фоне попыток России и западных стран провести переговоры о безопасности, которые напрямую касаются постсоветского пространства.

На данный момент, по словам Бордачева, Россия остается доминирующей державой. Однако теперь ей нужно понять, как продолжать выстраивать диалог с другими государствами, находящимися по соседству, передает «Коммерсантъ».

«Россия была и останется доминирующей державой так называемого постсоветского пространства, потому что обладает самым большим населением, одной из лучших в мире армий и крупнейшими арсеналами ядерного оружия, сопоставимыми только с американскими», — описывает ситуацию автор.

При этом окружена Россия странами, которые не могут самостоятельно решить вопросы развития и безопасности, используя только собственные ресурсы. Поэтому логично было бы вернуться к сотрудничеству с Москвой, чтобы обеспечить сохранность мира на своих территориях, добавил Бордачев.

Украина в 2021 году стала зоной наибольшего геополитического напряжения. Действия руководства страны при этом могут привести к печальным последствиям. На данный момент на территории государства проводится политика, враждебная российским интересам.

«Втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят принять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса», — заявил в начале месяца МИД РФ.

По словам Бордачева, эту фразу можно считывать как обещание проблем в случае конфликтных действий в отношении России. И в первую очередь это будет касаться украинского направления.

Недавно эксперты выдвинули мнение, что после запуска газопровода «Северный поток — 2» Россия до минимума сократит поставки газа в Европу. В таком случае Украина окажется не только в экономической, но и в политической зависимости от РФ.