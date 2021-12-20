Журнал AW&ST включил Су-57 в топ-10 достижений мировой авиации

Вашингтон, 20 декабря. Новый российский истребитель пятого поколения Су-57 Checkmate вошел в десятку мировых достижений в сфере военной авиации за 2021 год. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Aviation Week & Space Technology.

Аналитики издания поставили самолет рядом с первым полетом «беспилотного ведомого» и дозаправкой в воздухе, осуществленной БПЛА. Дебютный полет Су-57 планируется в 2023 году, а серийное производство намечено на 2025 год.

Демонстрация тактического самолета состоялась в ходе авиасалона МАКС-2021. Заграничная презентация прошла на Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Су-57 вобрал в себя самые новые технологии и искусственный интеллект. Воздушное судно сконструировано с применением «стелс»-систем. Истребитель способен ликвидировать как воздушные, так и наземные цели.

Самолет способен выступать в качестве легкого разведчика, благодаря системам ИИ по взаимодействию с БПЛА. Эксперты считают, что одним из таких беспилотников станет недавно презентованный С-70 «Охотник».