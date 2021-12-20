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Путин отметил возросшую роль внешней разведки в обеспечении безопасности России

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 02:39
Политика
Путин отметил возросшую роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 декабря. Роль внешней разведки в обеспечении безопасности на территории России значительно возросла. Это касается в том числе оперативного, а также качественного анализа международной информации, заявил глава государства Владимир Путин.

Соответствующее заявление он сделал во время видеообращения к сотрудникам российских спецслужб в День работника органов безопасности. Владимир Путин также отметил четкую и слаженную работу специалистов ФСО и главного управления специальных программ. Видеозапись обращения российского президента опубликована на сайте телеканала «Звезда».

«Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем направлениям, за которые отвечают ваши ведомства», — добавил Путин.

Ранее российский лидер прокомментировал слова режиссера Александра Сокурова, который выступил с предложением продумать конструкцию РФ как государства и «отпустить» граждан, желающих жить своей жизнью. В ответ на данное заявление Путин призвал «не толкать» страну к опасной черте, поскольку в этом заключается интерес НАТО.

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Все новости / Политика / Путин отметил возросшую роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
путин президент россии внешняя разведка день работника органов безопасности обеспечение безопасности
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