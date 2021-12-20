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Минприроды изучит свалки у аэропортов для предотвращения столкновений птиц с самолетами

Общество
Минприроды изучит свалки у аэропортов для предотвращения столкновений птиц с самолетами
pixabay.com

Москва, 20 декабря. Сейчас в России насчитывается 180 свалок, расположенных на расстоянии менее 15 км от аэропортов. Многие из них привлекают птиц, которые затем врезаются в самолеты.

Обследование мусорных полигонов будет проходить по заказу Минприроды России. Участниками исследований станут аккредитованные ведомством научные организации, специализирующиеся в сфере орнитологии.

На сегодняшний день вблизи российских аэропортов действуют 180 свалок и мусоросортировочных станций, а также 100 объектов утилизации. В рамках исследования специалисты определят, привлекают ли птиц определенные свалки, передает «Коммерсантъ».

«Если выяснится, что объект не является привлекательным для птиц, то необходимости в его переносе либо модернизации нет», — пишет газета.

Вопрос о переносе полигона будет решаться с учетом наличия на нем оборудования для отпугивания птиц и класса, расположенного рядом аэродрома. Стоимость переноса свалок и их ликвидация в рамках проекта оценивается в более 128 млрд рублей.

В Новосибирске ранее прошла проверка по факту незаконного использования свалки ТБО. Процесс ее рекультивизации должен был завершиться в 2019 году, однако объект самовольно занял индивидуальный предприниматель.

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