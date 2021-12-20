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Автоконцерн Hyundai локализует в России сборку трех кроссоверов

Общество
Автоконцерн Hyundai локализует в России сборку трех кроссоверов
hyundai.ru  /  Hyundai Motor Company

Санкт-Петербург, 20 декабря. Производство кроссоверов Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage будет налажено под Санкт-Петербургом. Об этом рассказали в Минпромторге.

Компания увеличит инвестиции с 16 млрд рублей до 52,8 млрд рублей. Совокупные обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин, как отмечают в министерстве, достигнут 439 млрд рублей. Первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что дополнительное соглашение подтверждает эффективность специального инвестконтракта в качестве инструмента поддержки технологических спецпроектов, пишет ТАСС.

«Дополнительное соглашение с ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» предполагает включение в номенклатуру продукции новые модели автомобилей - Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, Kia Sportage», — отметили в Минпромторге.

Сегодня сборка кроссоверов двух марок производится на калининградском заводе «Автотор». Теперь речь идет о переносе на новую площадку компании — бывший завод General Motors в Шушарах.

Недавно Hyundai предложила покупателям две новые комплектации кроссовера Tucson: Family Plus и Lifestyle Plus. Обе версии являются дизельными из-за повышенного спроса на эти типы ДВС.

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