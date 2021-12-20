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Рэпер Гуф может стать отцом в третий раз

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 02:15
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф может стать отцом в третий раз
instagram.com  /  @yuliyakorolevaa

Москва, 20 декабря. Новую возлюбленную рэпера Алексея Долматова (Гуф) заподозрили в беременности. Избранница музыканта Юлия Королева появилась в Stories его Instagram с заметно округлившимся животиком.

Гуф выложил в Сеть несколько коротких видео с вечеринки в ночном клубе. На одной из записей промелькнула его девушка в коротком белом обтягивающем платье. Рискованный наряд, подчеркивающий живот, и пустил слухи в Telegram-каналах об интересном положении модели. Некоторые источники даже уверены, что именно случайная беременность подтолкнула известного рэпера к свадьбе, который не планировал связывать себя узами брака.

Рэпер Гуф может стать отцом в третий раз
instagram.com / instagram.com Prt Scr / @therealguf

О романе Гуфа и Королевой стало известно в декабре 2019 года. С тех пор как пара перестала скрывать отношения в Сети то и дело появляются предположения о помолвке и свадьбе музыканта и танцовщицы. Несмотря на то, что и Юлия, и Алексей открыто признаются друг другу в любви, информацию о возможном бракосочетании они долго не комментировали. Только недавно пара подтвердила, что планируют обменяться кольцами в декабре этого года.

Мимо информации об очередной женитьбе сооснователя группы CENTR не прошла его первая супруга — Айза Анохина, с которой они прожили в браке пять лет (с 2008 по 2013 год). Блогер и мать двоих детей Гуфа пошутила, что даже готова оплатить свадебное торжество своему бывшему мужу и его новой избраннице.

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Все новости / Шоу-бизнес / Рэпер Гуф может стать отцом в третий раз
беременность рэпер гуф знаменитости сплетни юлия королева
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