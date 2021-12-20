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НХЛ решила продолжить регулярный чемпионат и скоро определится с вопросом по Олимпиаде

Спорт
НХЛ решила продолжить регулярный чемпионат и скоро определится с вопросом по Олимпиаде
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 20 декабря. Главы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняли решение не приостанавливать регулярный чемпионат из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Согласно недавно опубликованной информации, уже около ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. Несколько матчей лиги были перенесены на неизвестный срок. Также руководство НХЛ вместе с профсоюзом игроков (NHLPA) согласились усилить меры по борьбе с коронавирусом, которые позже будут пересмотрены в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Кроме того, идет активное обсуждение участия игроков лиги в Олимпиаде в Пекине. Планируется, что окончательный вердикт по этому вопросу будет вынесен в ближайшие дни. При этом, по мнению двукратного олимпийского чемпиона и бывшего главного тренера сборной России по хоккею Александра Якушева, отсутствие игроков из НХЛ сыграет на руку российской команде на Олимпийских играх, пишет RT.

Днем ранее после совещания с профсоюзными организациями руководство лиги приняло решение об усилении карантинных мер для игроков. В новых правилах указано, что спортсменам следует посещать любые закрытые помещения в медицинских масках и отказаться от визитов в рестораны.

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олимпиада нхл коронавирус
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