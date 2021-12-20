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Владимир Путин назвал экстремизм прямой угрозой российскому единству

Политика
Владимир Путин назвал экстремизм прямой угрозой российскому единству
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 20 декабря. Экстремизм в России представляет прямую угрозу единству государства. В связи с этим его необходимо пресекать в любых проявлениях, заявил президент страны Владимир Путин.

Об этом он рассказал в своем видеообращении к специалистам российских спецслужб по случаю Дня работника органов безопасности. Владимир Путин отметил, что граждане России ожидают от них новых успехов в борьбе с экстремизмом. Запись обращения главы государства опубликована на сайте телеканала «Звезда».

«Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность», — подчеркнул Путин.

Также ранее президент России выразил благодарность гражданам страны за поддержку усилий по сохранению и развитию государства и по стабилизации внутренней ситуации. Как отметил Путин, ничего из достигнутого не удалось бы реализовать, если бы он не чувствовал одобрения народа.

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Все новости / Политика / Владимир Путин назвал экстремизм прямой угрозой российскому единству
путин экстремизм президент россии единство россии день работника органов безопасности
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