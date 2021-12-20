Минобороны показало первое видео уничтожения БПЛА «Охотник» наземной цели

Москва, 20 декабря. Применение экспериментальным образцом новейшего тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» бомбового вооружения впервые попало на видео. Кадры показало Минобороны России.

Видео демонстрирует процесс уничтожения «Охотником» наземной цели. Для этого беспилотник использует авиабомбу, вес которой составляет 500 килограмм. Кадры были представлены накануне в эфире программы «Вести недели».

Первая информация об испытаниях «Охотника» появилась еще в начале этого года. Источник РИА Новости тогда уточнял, что беспилотник оснащен новейшим прицельно-навигационным комплексом. Последний позволяет использовать свободнопадающие снаряды с высокой точностью.

Разработчиком «Охотника» выступает ОКБ Сухого. Длина беспилотника достигает 14 метров при размахе крыла в 19 метров. Взлетная масса составляет свыше 20 тонн.

БПЛА С-70 «Охотник» может стать прототипом авиации шестого поколения, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Экспериментальный прототип дрона ранее был представлен для начала тестирования в Новосибирске.