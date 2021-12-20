Биолог Баранова предупредила о возможности омикрон-штамма вызывать смертельные болезни

Вашингтон, 20 декабря. Заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон» пациенты могут умереть уже после выздоровления. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Специалист отметила, что после перенесенного заболевания может возникнуть метаболическое истощение. Для молодых оно не особо опасно, однако пожилые люди рискуют расстаться с жизнью, но уже от других болезней. Поэтому в России скоро может произойти всплеск смертности, на первый взгляд не связанный с коронавирусом.

«Метаболический кризис, который молодые более-менее нормально переносят, пожилым довольно тяжело преодолеть. У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний», — заявил биолог в беседе с «Лентой.ру».

Ранее ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи спрогнозировал значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в Соединенных Штатах из-за распространения омикрон-штамма. По его словам, страну ждет очень непростой период.