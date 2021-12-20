Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 01:59
01:57
Армия
Минобороны показало первое видео уничтожения БПЛА «Охотник» наземной цели
01:56
Общество
Биолог Баранова предупредила о возможности омикрон-штамма вызывать смертельные болезни
01:54
Политика
Постпред России при ЕС Чижов объяснил схему США по созданию мифа о «вторжении» на Украину
01:48
Политика
CNN: Байден дал четыре недели на предотвращение непланируемого Россией «вторжения» на Украину
01:32
Политика
Боррель заявил о важности участия ЕС в переговорах о предложенных Москвой гарантиях безопасности
01:27
Общество
«Автостат»: только 15% россиян смогли отказаться от ненужных опций при покупке машины
01:25
Политика
The Economist: больше всего от отключения России от SWIFT пострадают США
01:21
Политика
Бежавший в Белоруссию 25-летний польский пограничник признался в расстреле беженцев
01:13
Политика
Владимир Путин: российские спецслужбы предотвратили 32 теракта с начала 2021 года
01:12
Политика
Политолог Ищенко: США пытаются развязать войну с Россией без своего участия
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Биолог Баранова предупредила о возможности омикрон-штамма вызывать смертельные болезни

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 01:56
Общество
Биолог Баранова предупредила о возможности омикрон-штамма вызывать смертельные болезни
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 20 декабря. Заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон» пациенты могут умереть уже после выздоровления. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Специалист отметила, что после перенесенного заболевания может возникнуть метаболическое истощение. Для молодых оно не особо опасно, однако пожилые люди рискуют расстаться с жизнью, но уже от других болезней. Поэтому в России скоро может произойти всплеск смертности, на первый взгляд не связанный с коронавирусом.

«Метаболический кризис, который молодые более-менее нормально переносят, пожилым довольно тяжело преодолеть. У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний», — заявил биолог в беседе с «Лентой.ру».

Ранее ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи спрогнозировал значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в Соединенных Штатах из-за распространения омикрон-штамма. По его словам, страну ждет очень непростой период.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Биолог Баранова предупредила о возможности омикрон-штамма вызывать смертельные болезни
коронавирус анча баранова омикрон метаболический кризис
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать