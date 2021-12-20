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Постпред России при ЕС Чижов объяснил схему США по созданию мифа о «вторжении» на Украину

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 01:54
Политика
Постпред России при ЕС Чижов объяснил схему США по созданию мифа о «вторжении» на Украину
russianmission.eu  /  Официальный сайт постоянного представительства РФ при Европейском союзе

Москва, 20 декабря. Западные чиновники и СМИ активно продвигают миф о российской «агрессии». Речь идет о так называемом скоплении войск РФ у границ Украины. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил, как США распространяют подобные фейки.

Украина в течение трех недель не знала, какую позицию ей занять в вопросе со «скоплением» российских вооружений у своих границ. Министр обороны Алексей Резников даже успел заявить, что сил Москвы у украинских границ нет, передают «Известия».

Западное издание Bloomberg же обнародовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские танки у границ Украины. На самом же деле эти кадры были сделаны у Белоруссии. А иностранные специалисты сами же объявили, что такого количества боевой техники маловато для вторжения.

«Так продолжалось до тех пор, пока новоиспеченного министра обороны Украины господина Резникова не свозили с визитом в Вашингтон, где ему разъяснили всю глубину его заблуждения. Вернулся он уже с мнением, что действительно скопление есть, действительно Россия вынашивает планы не сегодня завтра вторгнуться на Украину», — добавил Чижов.

Политолог Ростислав Ищенко ранее заявил, что США пытаются развязать войну с Россией без своего участия. Они готовы бросить под огонь любую страну, главное, чтобы конфликт длился продолжительное время.

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украина россия запад войска
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