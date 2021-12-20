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CNN: Байден дал четыре недели на предотвращение непланируемого Россией «вторжения» на Украину

Политика
CNN: Байден дал четыре недели на предотвращение непланируемого Россией «вторжения» на Украину
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 20 декабря. Американская администрация должна за четыре недели предотвратить «вторжение» России на Украину. Такое заявление сделал 46-ой президент США Джо Байден.

Лидер американского государства опасается повторения событий 2014 года, когда США и Евросоюз не смогли должны образом поучаствовать в стремительно меняющейся обстановке на Украине. В связи с этим он поручил своей администрации решить проблему в пределах «окна в четыре недели», сообщил телеканалу CCN высокопоставленный чиновник.

«То, что мы делаем, очень продуманно», — сказал собеседник.

Последнее время США активно упрекают Россию в увеличении войск у границ Украины. Западные СМИ даже обнародовали спутниковые снимки с военной техникой. Позже выяснилось, что эти кадры были имеют фейковую основу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала подобные сообщения ложными. Запад намеренно формирует неверный образ Москвы среди европейцев и американцев, чтобы накалить внешнеполитическую обстановку.

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украина россия байден
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