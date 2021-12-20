Вашингтон, 20 декабря. Американская администрация должна за четыре недели предотвратить «вторжение» России на Украину. Такое заявление сделал 46-ой президент США Джо Байден.

Лидер американского государства опасается повторения событий 2014 года, когда США и Евросоюз не смогли должны образом поучаствовать в стремительно меняющейся обстановке на Украине. В связи с этим он поручил своей администрации решить проблему в пределах «окна в четыре недели», сообщил телеканалу CCN высокопоставленный чиновник.

«То, что мы делаем, очень продуманно», — сказал собеседник.

Последнее время США активно упрекают Россию в увеличении войск у границ Украины. Западные СМИ даже обнародовали спутниковые снимки с военной техникой. Позже выяснилось, что эти кадры были имеют фейковую основу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала подобные сообщения ложными. Запад намеренно формирует неверный образ Москвы среди европейцев и американцев, чтобы накалить внешнеполитическую обстановку.