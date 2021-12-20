Боррель заявил о важности участия ЕС в переговорах о предложенных Москвой гарантиях безопасности

Брюссель, 20 декабря. Евросоюзу следует принять участие в предложенных Россией переговорах по созданию правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Проект предложения был опубликован на официальном сайте МИД РФ. По словам Борреля, европейцам необходимо принимать участие в любой дискуссии, посвященной глобальной безопасности и стратегической стабильности, передает RT.

«Министерство иностранных дел России в эту пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — сказал дипломат.

Недавно Боррель открыто заявил, что Россия является глобальным партнером Евросоюза. Он отметил, что с Москвой необходимо поддерживать диалог.