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«Автостат»: только 15% россиян смогли отказаться от ненужных опций при покупке машины

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 01:27
Общество
«Автостат»: только 15% россиян смогли отказаться от ненужных опций при покупке машины
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 декабря. Многие российские дилеры автомобилей в 2021 году стали накручивать цены и предлагать ненужное дополнительное оборудование. Отказаться от него смогли лишь 15% россиян, следует из результатов опроса, проведенного агентством «Автостат».

Всего участие в исследование приняло более 1300 человек. Согласно результатам опроса, практически 40% россиян смогли приобрести в этом году автомобиль, который они хотели. При этом 60% респондентов заявили, что столкнулись с навязыванием ненужного оборудования и аксессуаров при покупке машины, передает «Автостат».

Сообщается, что только 15% россиян смогли отстоять свои права, отказавшись от предложенных опций. Вместе с этим свыше 45% опрошенных отметили, что им не удалось сделать этого, и им пришлось заплатить за автомобиль сверх запланированной суммы. Приобрести машину со всеми доступными предложениями согласились 30% россиян, а снизить расходы смогли 15,5% опрошенных.

При этом острый дефицит новых автомобилей в России завершится не раньше, чем к началу лета следующего года. По словам автомобильного журналиста Игоря Моржаретто, российские дилеры получат новые модели лишь к этому периоду.

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