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The Economist: больше всего от отключения России от SWIFT пострадают США

Политика
The Economist: больше всего от отключения России от SWIFT пострадают США
wikipedia.org  /  swift.com

Лондон, 20 декабря. Россию могут отключить от всемирной платежной системы SWIFT, однако это не станет трагедией для Москвы. Об этом заявил британский журнал The Economist.

США могут пригрозить SWIFT заморозкой инфраструктуры и добиться отключения России. Примечательно, что соответствующий разговор продолжается с 2014 года, и до сих пор не перешел в действия. За это время Москва смогла создать отечественную альтернативу СПФС. Российские банки могут начать передавать информацию через электронную почту.

Таким образом, Россия сможет справиться с неудобствами, которые возникнут после отключения от SWIFT. Куда более «интересные» последствия в таком случае ожидают США. Целый ряд международных игроков может задуматься о переходе на другие платежные системы. Европа начнет разрабатывать свой аналог SWIFT, а Китай это уже сделал. Поднебесная уже подключила к CIPS многие крупные зарубежные банки. Соответствующее развитие может лишить США господства в финансовой сфере.

Публицист Пепе Эскобар ранее заявил, что Москва и Пекин извлекут выгоду из новых экономических санкций Вашингтона. Исключение России из SWIFT станет фатальной стратегической ошибкой США.

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