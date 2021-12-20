Бежавший в Белоруссию 25-летний польский пограничник признался в расстреле беженцев

Минск, 20 декабря. Польский военнослужащий Эмиль Чечко, служивший на белорусской границе в период обострения миграционного кризиса, признался в убийствах беженцев. Попросив политического убежища в Минске солдат заявил, что ему приходилось стрелять в нелегалов, прорвавшихся в Польшу.

В четверг, 16 декабря Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил о задержании мужчины 1996-го года рождения. Задержанный сказал, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Боец рассказал белорусским правоохранителям свою историю о том, как польских солдат заставляли стрелять в мигрантов.

«Это невозможно описать. Просто такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души. Лица этих людей помнятся всегда. Лица только первых — тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», — заявил польский солдат в интервью телеканалу «Беларусь-1».

В конце ноября нелегальные мигранты взбунтовались в центре для иностранцев в Польше. Порядка сотни беженцев забрасывали центр для иностранцев камнями, громили оборудование и кричали лозунги о свободе.